بعد الموافقة على مذكرة تفاهُم.. العاملات الإثيوبيات على أبواب الكويت.. والراتب 100 دينار
باتت العاملات الإثيوبيات على بُعد خطوات من الوصول للكويت في أعقاب صدور المرسوم رقم 174 لسنة 2024، بشأن الموافقة على مذكرة تفاهُم لتشغيل العاملات المنزليات بين حكومتَيْ الكويت وإثيوبيا، وبانتظار الإعلان رسميًّا عن فتح باب التأشيرات.
وفي هذا السياق، نقلت صحيفة "الراي" الكويتية عن منير العصيمي، صاحب أحد مكاتب العمالة المنزلية، أن " العاملات الإثيوبيات جاهزات ومتوافرات، ومتحمسات للعمل في الكويت"، لافتًا إلى أن "التكلفة ستكون بحدود 575 دينارًا، تشمل تذكرة السفر والإجراءات كافة. والمكاتب الإثيوبية أكدت أنها ستتولى إنهاء أي خلاف مع الجهات الإثيوبية حول هذا الأمر".
وعن الرواتب قال "العصيمي": "سيكون الراتب 100 دينار لمن تعمل للمرة الأولى، و110 لمن لديها خبرة".. مبينًا أن عددًا كبيرًا من أصحاب مكاتب العمالة المنزلية يطالبون بتخفيض الراتب إلى 80 دينارًا لمن تعمل للمرة الأولى، و90 لصاحبة الخبرة، وذلك أسوة برواتب العمالة الإثيوبية في الدول الخليجية "مع ضرورة الحرص على إجراء الفحوصات النفسية اللازمة، والتأكد من تدريبها بشكل يتواءم مع البيئة الكويتية".