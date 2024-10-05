بعد الموافقة على مذكرة تفاهُم.. العاملات الإثيوبيات على أبواب الكويت.. والراتب 100 دينار

وفي هذا السياق، نقلت صحيفة "الراي" الكويتية عن منير العصيمي، صاحب أحد مكاتب العمالة المنزلية، أن " العاملات الإثيوبيات جاهزات ومتوافرات، ومتحمسات للعمل في الكويت"، لافتًا إلى أن "التكلفة ستكون بحدود 575 دينارًا، تشمل تذكرة السفر والإجراءات كافة. والمكاتب الإثيوبية أكدت أنها ستتولى إنهاء أي خلاف مع الجهات الإثيوبية حول هذا الأمر".