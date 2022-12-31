زعماء يرحلون بين مونديال وتضخم وعام للحرب يلملم أوراقه.. هذا ما حدث في 2022

وسُجّلت في هذا العام أيضًا استقالات جماعية لموظفين من عملهم بعد أزمة الوباء، وصفعةً في احتفال توزيع جوائز الأوسكار، فضلًا عن تقلص ثروات أصحاب المليارات من جرّاء تدهور قيمة العملات المشفّرة.