أغرب حادثة قتل.. كلب يطلق النار بالخطأ ليقتل صيادًا داخل سيارته

ووفق "فرانس برس" كان الكلب -الذي لم يُكشَف عن نوعه- موجودًا السبت في مؤخرة المركبة؛ حيث كانت توجد "معدات للصيد وبندقية"، عندما "داس على السلاح؛ مما أدى إلى انطلاق الرصاصة"؛ وفق ما أوضحه مكتب قائد شرطة مقاطعة سامر في كنساس.