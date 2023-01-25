أغرب حادثة قتل.. كلب يطلق النار بالخطأ ليقتل صيادًا داخل سيارته

في واقعةٍ غريبة قتل كلب صيادًا أمريكيًّا بإطلاق الرصاص عليه، حينما كان يجلس في المقعد الأمامي لسيارته، فيما ضغط الكلب على بندقية موضوعة في المقاعد الخلفية لتخرج منها الرصاصة القاتلة.
ووفق "فرانس برس" كان الكلب -الذي لم يُكشَف عن نوعه- موجودًا السبت في مؤخرة المركبة؛ حيث كانت توجد "معدات للصيد وبندقية"، عندما "داس على السلاح؛ مما أدى إلى انطلاق الرصاصة"؛ وفق ما أوضحه مكتب قائد شرطة مقاطعة سامر في كنساس.
وأشارت السلطات إلى أن الضحية، وهو رجل في الثانية والثلاثين من عمره، كان جالسًا بجانب مقعد السائق عندما أصيب بالرصاص، و"توفي على الفور متأثرًا بإصابته".
ولا يزال التحقيق متواصلًا؛ لكن -بحسب المعلومات الأولية- فإن ما حصل مرتبط بـ"حادث صيد"؛ وفق ما أكده مكتب قائد الشرطة.
وبعد الحادث عُثر على الكلب نائمًا في المقعد الخلفي عندما وصل طاقم الإنقاذ الذي وجد أن الرجل كان قد توفي قبل وصوله.
وتنتشر الأسلحة على نطاق واسع في الولايات المتحدة، خصوصًا في الولايات الريفية؛ حتى إن عدد الأسلحة المتداولة في البلاد يفوق عدد السكان.
وتشهد البلاد الكثير من الحوادث المأسوية، بما ينتج أحيانًا عن إطلاق أطفال النار خلال اللهو بالأسلحة.