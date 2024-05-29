من إفريقيا إلى خليج المكسيك هذا العام.. مخاوف أمريكية من 25 عاصفة تضرب الأطلسي منها 7 أعاصير كبرى

تَوقع خبراء أنه بنسبة 85%، سيكون موسم الأعاصير في المحيط الأطلسي هذا العام أكثر نشاطًا من المعتاد؛ حيث من المتوقع أن يشهد ما بين 17 إلى 25 عاصفة، وتتحول ما بين 8 إلى 13 من بينها إلى أعاصير.