من إفريقيا إلى خليج المكسيك هذا العام.. مخاوف أمريكية من 25 عاصفة تضرب الأطلسي منها 7 أعاصير كبرى

تَوقع خبراء أنه بنسبة 85%، سيكون موسم الأعاصير في المحيط الأطلسي هذا العام أكثر نشاطًا من المعتاد؛ حيث من المتوقع أن يشهد ما بين 17 إلى 25 عاصفة، وتتحول ما بين 8 إلى 13 من بينها إلى أعاصير.
وذكرت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية، أن تلك الأعاصير من المتوقع أن يتراوح عدد الكبرى منها ما بين 4 و7 أعاصير.
يُذكر أن المعدل الطبيعي للعواصف والأعاصير في تلك المناطق هو 14 عاصفة و7 أعاصير من بينها 3 كبيرة.
وجاءت تلك التوقعات وفق الإدارة الوطنية الأمريكية للمحيطات والغلاف الجوي، التي أشارت أيضًا إلى أن هناك فرصة بنسبة 5% لنشاط أقل من المتوسط.
وحسب موقع "الحرة"، يغطي شمال المحيط الأطلسي من ساحل القارة الإفريقية حتى البحر الكاريبي وخليج المكسيك، ويبدأ موسم الأعاصير في تلك المناطق بحلول الأول من يونيو ويستمر حتى نهاية نوفمبر.
ويتم تحديد الأعاصير الكبرى بأنها التي تتجاوز 3 درجات على مقياس سفير- سمبسون، الذي يصنف الأعاصير من 1- 5 درجات من حيث القوة.
وأشارت التوقعات إلى أن درجات حرارة سطح البحر، التي سجلت ارتفاعًا قياسيًّا في المحيط الأطلسي، ستستمر؛ مما يتسبب في إحداث العواصف.
وكان عام 2020 قد شهد أكبر عدد من العواصف، لكن عدد الأعاصير كان أكبر في عام 2005، الذي شهد 3 أعاصير مدمرة من الفئة 5، وهي "كاترينا" و"ريتا" و"ويلما".
وهناك مخاوف من أن تكون ظروف هذا العام مشابهة جدًّا لما كان عليه الوضع عام 2005، وفق "سكاي نيوز".
ورفعت الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي، في العام الماضي، توقعاتها لشهر مايو من 12 إلى 17 عاصفة، ومن 14 إلى 21 عاصفة في أغسطس.
وبالفعل تمت ملاحظة 20 عاصفة، وهو رابع أعلى معدل للعواصف منذ عام 1950.