جفاف الأنهار في أوروبا وآسيا يكشف أسراراً وكنوزاً كانت مخفية تحت الماء

طقس استثنائي فرض نفسه هذا العام على عديدٍ من دول العالم، حيث التغيرات المناخية ما زالت تدهشنا بتأثيراتها، حتى شهدت بعض الدول في أوروبا وآسيا واحدة من أسوأ موجات الجفاف التي مرت في التاريخ.