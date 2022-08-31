"العفاريت الحمراء".. ظاهرة غامضة تتوهج في سماء هذه الدولة

ويمكن رؤية لون أخضر عريض خلف هذه الأجسام، يعرف باسم الوهج الجوي، وهي ظاهرة لا يمكن رؤيتها عادة إلا في سماء مظلمة للغاية، في المناطق التي لا يوجد فيها تلوث ضوئي.