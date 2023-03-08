في ليلةِ فضيحةٍ يونايتد يفتقد رونالدو.. حقيقة "القميص 7" وما حدث من جماهير ليفربول

بعد ساعات من صفارة نهاية مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد، التي انتهت بخسارة مدوية للأخير، الأحد، انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صورة قال ناشروها إنها تُظهر جماهير ليفربول ترفع قميص كريستيانو رونالدو الذي سَبَق له أن لعب في صفوف الشياطين الحمر، بعد هدف ليفربول السابع.