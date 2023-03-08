في ليلةِ فضيحةٍ يونايتد يفتقد رونالدو.. حقيقة "القميص 7" وما حدث من جماهير ليفربول

بعد ساعات من صفارة نهاية مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد، التي انتهت بخسارة مدوية للأخير، الأحد، انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صورة قال ناشروها إنها تُظهر جماهير ليفربول ترفع قميص كريستيانو رونالدو الذي سَبَق له أن لعب في صفوف الشياطين الحمر، بعد هدف ليفربول السابع.
وحسب وكالة "فرانس برس"، يبدو في الصورة حشد من الجماهير، يرفع واحدًا من بينهم قميص رونالدو عندما كان في صفوف مانشستر يونايتد. وعلق ناشرو الصورة بالقول: "جماهير ليفربول ترفع قميص الأسطورة كريستيانو رونالدو بعد الهدف السابع".
الصورة مُلتَقَطة قبل عام
إلا أن الصورة ملتقطة قبل نحو عام، وهي تُظهر تشجيع جماهير ليفربول لرونالدو في الدقيقة السابعة من مباراة بين الناديين الغريمين، دعمًا له ولعائلته عقب وفاة طفله بعد ولادته.
وحصدت الصورة مئات التفاعلات على موقع فيسبوك بعد بدء انتشارها بالتزامن مع الخسارة المدوية لمانشستر يونايتد أمام ليفربول.
هزيمة مذلة
وألحق ليفربول هزيمة مذلة بضيفه وغريمه مانشستر يونايتد بسباعية نظيفة تاريخية على ملعب أنفيلد، الأحد، في المرحلة السادسة والعشرين من الدوري الإنجليزي لكرة القدم، في مباراة أصبح خلالها المصري محمد صلاح الهداف التاريخي للـ"ريدز" في الـ"برميرليغ".
وسجل كل من الهولندي كودي خاكبو (43 و50) والأوروغوياني داروين نونييس (47 و75) وصلاح ثنائية (66 و83)، وأضاف البديل البرازيلي روبرتو فيرمينو السابع (88).
وهي المرة الأولى التي تنتهي فيها مباراة بين الغريمين التقليديين بهذا الفارق من الأهداف، وهي أقسى خسارة ليونايتد في تاريخه إلى جانب سقوطه بالنتيجة ذاتها أمام ولفرهامبتون عام 1931، أستون فيلا 1930، وبلاكبيرن 1926.
الصورة لا تمت بصلة إلى هذه المباراة
وحسب "فرانس برس"، فالتفتيش عن الصورة يُظهر أنها منشورة في 19 أبريل الماضي أي قبل نحو عام، على موقع وكالة "أسوشيتد برس".
ووقتذاك، صفّق مشجعو نادي ليفربول في الدقيقة السابعة دعمًا لكريستيانو رونالدو الذي كان في صفوف مانشستر يونايتد، وعائلته، بعد إعلانه قبل يوم واحد عن خسارة طفله بعد ولادته.