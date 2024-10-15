الكوالا الأسترالية مهددة بالانقراض بسبب حوادث الاصطدام على الطرق

بعدما كانت أعدادها بالملايين في أستراليا في القرن السابع عشر، تقلص وجود حيوانات الكوالا إلى ما يقارب النصف مليون فقط؛ بسبب حوادث الاصطدام على الطرق، وأسباب أخرى دعت الحكومة الأسترالية في عام 2022 لإدراج كوالا الساحل الشرقي رسميًا ضمن الأنواع المهددة بالانقراض.