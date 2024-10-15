الكوالا الأسترالية مهددة بالانقراض بسبب حوادث الاصطدام على الطرق

بعدما كانت أعدادها بالملايين في أستراليا في القرن السابع عشر، تقلص وجود حيوانات الكوالا إلى ما يقارب النصف مليون فقط؛ بسبب حوادث الاصطدام على الطرق، وأسباب أخرى دعت الحكومة الأسترالية في عام 2022 لإدراج كوالا الساحل الشرقي رسميًا ضمن الأنواع المهددة بالانقراض.
ويشير العلماء وفقًا لوكالة الأنباء الفرنسية إلى أن أستراليا تسجل أعلى معدل لانقراض الثدييات في العالم، وأن نحو مائة نوع فريد من النباتات والحيوانات قُضي عليها في البلاد منذ مطلع القرن الماضي، حيث أعلنت وزيرة البيئة الأسترالية تانيا بليبيرسك أن بلادها أصبحت "العاصمة العالمية لانقراض الثدييات".
وتواجه هذه الحيوانات تهديدات أخرى، منها بعض الأمراض التي فتكت بمجموعات كاملة، ويعمل فريق طبي على مشروع لتوفير لقاحات مضادة، وخلال عشر سنوات، طعّم الفريق نحو 165 كوالا وراقب وضعها، وتوصّل إلى أن خطر وفاتها انخفض بنسبة 64%.