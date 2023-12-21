"كاميرا مثبتة على كلب" تكشف قصة الأسرى الإسرائيليين الذين قتلهم جيشهم "بالخطأ"؟

وبحسب التحقيقات، فإن عناصر وحدة الاستطلاع التابعة للواء غولاني، واجهت في العاشر من ديسمبر الجاري، مجموعة من مقاتلي حماس، الذين فتحوا النار عليهم من أحد المباني. وخلال المعركة، تم إرسال أحد الكلاب المدربة إلى المبنى، الذي حدد الجيش لاحقًا أنه مكان احتجاز الأسرى.