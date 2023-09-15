حول العالم في صورة: بعد الزلزال.. عجوز مغربي يبحث عن أغراضه تحت الأنقاض

في هذه الصورة التي نشرتها وكالة "رويترز" نشاهد عجوزًا مغربيًّا، بلغ من العمر عتيًّا، يبحث تحت الأنقاض عن أغراضه التي فقدها من جراء الزلزال المدمر.
وصنع حمو بهاء علي، البالغ من العمر 80 عامًا، فتحة بين الأنقاض محاولاً تجميع ممتلكاته وأغراضه عبثًا، وسط الركام الذي يحيط به من كل الاتجاهات.
وأدى الزلزال القوي الذي ضرب المغرب، وبلغت قوته 7.2 درجة على مقياس ريختر، إلى تدمير مبانٍ، ودفع سكانًا بمدن كبرى إلى ترك منازلهم في أعنف زلزال تشهده البلاد منذ أكثر من ستة عقود.
وقدرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية الخسائر الاقتصادية المحتملة لزلزال المغرب المدمر بنحو 2% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد البالغ نحو 130 مليار دولار، علاوة على الأضرار البشرية الكبيرة مع وصول عدد القتلى لأكثر من ألف شخص.