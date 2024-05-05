راصد الزلازل الهولندي يحذر مجددًا: زلازل قوية مرتقبة بين 8 و10 مايو

وتفصيلاً، كتب هوغربيتس عبر منصة "إكس" أمس الأحد: "سيكون عطارد والزهرة في اقتران مع أورانوس في 7 مايو، مباشرة قبل القمر الجديد؛ وهذا (ربما) يؤدي إلى مجموعة من الهزات أقوى وربما زلزال أكبر، على الأرجح من 8 إلى 10 مايو". فيما علق على هذه التغريدة بالقول: "تحليل هندسة الكواكب في الفترة من 5 إلى 14 مايو 2024". وغرد أمس السبت قائلاً: "أصبح نظام تصوير الزلازل الجديد جاهزًا للعمل. تم اختباره على زلزال بقوة 5.8 ميجاوات (5.3 ميجاوات) ضرب شمال جزيرة أسنسيون" عاصمة بارغواي.