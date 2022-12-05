خلال طقوس دينية.. هذا ما حدث في نهر بجنوب إفريقيا والضحايا 14 شخصًا

ونقلت وكالة أنباء "فرانس برس" عن "مولودزي" في وقت سابق: "مساء أمس (السبت) كانت هناك مجموعة تشارك في طقوس دينية في النهر، عندما بدأت العاصفة المطرية"؛ موضحًا أن 33 شخصًا كانوا موجودين على ضفة نهر جوسكي عند حصول الفيضان المباغت.