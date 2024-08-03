لمواجهة ترامب القوي.. مصادر: هاريس تضم 3 مستشارين كباراً من حملة أوباما إلى فريقها

نقلت وكالة "رويترز" عن مصدرٍ مطلعٍ، أن حملة نائبة الرئيس الأمريكي، كامالا هاريس؛ ضمَّت ثلاثة مستشارين كباراً؛ من بينهم خبيران إستراتيجيان بارزان قادا حملة الرئيس الأسبق باراك أوباما؛ للفوز بولايتين متتاليتين.
وأوضح المصدر أن ديفيد بلوف؛ الذي عمل مديراً لحملة أوباما الرئاسية، عام 2008، وكان مساعدا بارزاً خلال فوزه، عام 2012، انضم إلى حملة هاريس للرئاسة للعب دور مستشار كبير بها.
وتنضم إلى حملة هاريس أيضاً ستيفاني كاتر؛ وهي عضوة بالحزب الديمقراطي وخبيرة في مجال العلاقات العامة عملت سابقاً مديرة للعلاقات العامة بالبيت الأبيض، ونائبة لمدير حملة أوباما. وستنضم إلى الحملة للاضطلاع بدور مستشارة رفيعة للتواصل الإستراتيجي.
ومن بين المشاركين الآخرين في حملتَي أوباما، انضم ميتش ستيوارت؛ لتولي دور مستشار كبير لشؤون الولايات المتأرجحة.