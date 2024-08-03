لمواجهة ترامب القوي.. مصادر: هاريس تضم 3 مستشارين كباراً من حملة أوباما إلى فريقها

وأوضح المصدر أن ديفيد بلوف؛ الذي عمل مديراً لحملة أوباما الرئاسية، عام 2008، وكان مساعدا بارزاً خلال فوزه، عام 2012، انضم إلى حملة هاريس للرئاسة للعب دور مستشار كبير بها.