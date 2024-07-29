الصين تفعّل استجابة طارئة لمواجهة الفيضانات في مقاطعتيْ قويتشو ويوننان

ونقلت وكالة الأنباء الصينية (شينخوا) عن الوزارة في بيانها اليوم، أن أغلب مناطق قويتشو ويوننان ستشهد سقوط أمطار غزيرة، إلى جانب بعض المناطق التي ستتعرض "لعواصف مطيرة للغاية" خلال الفترة من 28 حتى 31 يوليو الجاري، محذّرة من أن الأمطار الغزيرة ستزيد من مخاطر الفيضانات في الأنهار الصغيرة والمتوسطة، والسيول الجبلية، والكوارث الجيولوجية وتشبّع التربة بالمياه بشكل شديد في المناطق الحضرية.