بالصور: موائد بلا طعام.. ومنازل بلا جدران.. سكان غزة الجريحة يستقبلون رمضان بلا فرحة

وفي الوقت الذي يستقبل فيه قرابة مليارَي مسلم حول العالم رمضان بالفرحة والموائد الممتلئة، يستقبله الفلسطينيون في غزة في كآبة وظروف قاسية بعد أن أُجبر نحو مليونَي فلسطيني على ترك منازلهم قسرًا، والنزوح إلى جنوب القطاع في رفح تحديدًا، تحت وطأة حرب مستعرة، وقصف إسرائيلي غاشم، لا يتوقف، ومجاعة تهددهم بالموت البطيء.