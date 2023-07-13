"بالي" الإندونيسية تفرض رسوم دخول 10 دولارات على زائريها

وأوضح مكتب السياحة أن هذه الرسوم، التي سوف يبدأ تطبيقها في الأول من يناير 2024، سيتم استخدامها لبرامج الحماية البيئة والثقافية في الجزيرة، التي تُعرف بمعابدها الهندوسية والشواطئ وحقول الأرز.