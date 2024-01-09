شوهدوا من النوافذ فتلقوا قذيفة.. شاهد: استهداف "سرايا القدس" قوة إسرائيلية

أظهر مقطع فيديو، نشرته "سرايا القدس"، الجناح العسكري لـ"حركة الجهاد الإسلامي"، مشهدًا لعملية استهداف قوة إسرائيلية، تحصنت في أحد المباني.
ويظهر في المقطع المرئي ظهور عدد من الجنود الإسرائيليين، وتحصُّنهم بأحد منازل خان يونس، واستطلاعهم المنطقة من نوافذه.
وتنتقل الكاميرا لتُظهر لنا تهيؤ المقاتلين لاستهداف القوة، ثم تصويب قذيفة من نوع "الياسين" المضادة للتحصينات، وانفجارها في الموقع المستهدف.
يُشار إلى أنه بلغ عدد قتلى الجيش الإسرائيلي نحو 185 قتيلاً منذ بداية العملية البرية الإسرائيلية في قطاع غزة يوم 27 أكتوبر الماضي، فيما وصل عدد قتلاهم إلى أكثر من 519 قتيلاً منذ بدء عملية طوفان الأقصى في السابع من الشهر نفسه، وذلك وفقًا للأرقام الإسرائيلية الرسمية المعلنة، التي يرجح محللون عدم دقتها، واحتمالية أن تكون أكثر من ذلك.