مأساة مسنّ برازيلي.. شاهد أين انتهى حلمه بالذهب

وبحسب ما ورد: حلم الرجل بوجود ذهب عميق تحت منزله، وأن كلّ ما كان عليه فعله هو الحفر للوصول إليه، حتى إنه أخبر جاره عن حلمه، وعلى الرغم من السخرية منه في البداية إلا أن "دا سيلفا" كان في الواقع قادرًا على إقناع الرجل بمساعدته في الحفر.