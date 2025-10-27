وفاة طفل أردني بلدغة "ذبابة الرمل السوداء".. وتقرير يُحذّر من خطورتها

توفي طفل أردني يبلغ من العمر سنة ونصف، إثر تعرضه للدغة حشرة "ذبابة الرمل السوداء"، التي تنقل أمراضًا مميتة مثل الطاعون والليشمانيا. ولم تظهر على الطفل أي أعراض إلا بعد يومين من اللدغة، حيث ارتفعت حرارته بشكل مفاجئ، ليتدهور وضعه الصحي ويفارق الحياة خلال 3 ساعات فقط من نقله إلى المستشفى.
ووفقًا لتقرير نشره موقع "Healthline"، فإن ذبابة الرمل هي حشرة صغيرة داكنة اللون، يتراوح طولها بين 1.2 و3.7 ملم، مما يجعلها أصغر من البعوض العادي. وتنشط من الغروب حتى الفجر، خاصة في المناطق الريفية أو بالقرب من المياه الراكدة، ولا تصدر صوتًا، لذا غالبًا ما تكون لدغاتها غير محسوسة.
وتنقل الذبابة طفيلي "الليشمانيا" إلى البشر، إذ تحمله بعد تغذّيها على شخص مصاب، ثم تحقنه في جسم شخص سليم عند لدغه.
الأعراض والإسعافات الأولية
تُسبب اللدغات ألمًا شديدًا، وظهور بقع حمراء أو بثور مع حكة قد تستمر أيامًا. وللإسعاف الأولي، يُنصح بغسل المنطقة بالماء والصابون، ثم وضع كمادات باردة لتخفيف الألم والتورم.
ويسلط الحادث الضوء على أهمية اتخاذ إجراءات وقائية في المناطق الموبوءة، والاستجابة السريعة لأي أعراض غير طبيعية بعد التعرّض للدغ.