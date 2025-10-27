وفاة طفل أردني بلدغة "ذبابة الرمل السوداء".. وتقرير يُحذّر من خطورتها

ووفقًا لتقرير نشره موقع "Healthline"، فإن ذبابة الرمل هي حشرة صغيرة داكنة اللون، يتراوح طولها بين 1.2 و3.7 ملم، مما يجعلها أصغر من البعوض العادي. وتنشط من الغروب حتى الفجر، خاصة في المناطق الريفية أو بالقرب من المياه الراكدة، ولا تصدر صوتًا، لذا غالبًا ما تكون لدغاتها غير محسوسة.