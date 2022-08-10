ماركا الإسبانية: "الفيفا" يدرس تعديل موعد انطلاق مونديال الدوحة

ووفق "روسيا اليوم" يعود سبب هذا التعديل المحتمل، إلى الحقيقة المربكة المتمثلة في لعب مباراتين قبل مواجهة الافتتاح، والتي أصبحت تقليدًا منذ مونديال ألمانيا 2006، أن يلعب صاحب الأرض مباراة في يوم الافتتاح.