ماركا الإسبانية: "الفيفا" يدرس تعديل موعد انطلاق مونديال الدوحة

نقلت صحيفة "ماركا" الإسبانية، عن الحكم الأرجنتيني دياريو أوليه، أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" يفكر في تأجيل موعد انطلاق مونديال 2022 الذي سيقام في الدوحة الخريف المقبل.
ويناقش الفيفا بجدية تغيير موعد انطلاق بداية البطولة بيوم واحد من 21 نوفمبر إلى 20 نوفمبر.
ووفق "روسيا اليوم" يعود سبب هذا التعديل المحتمل، إلى الحقيقة المربكة المتمثلة في لعب مباراتين قبل مواجهة الافتتاح، والتي أصبحت تقليدًا منذ مونديال ألمانيا 2006، أن يلعب صاحب الأرض مباراة في يوم الافتتاح.
وعليه، في حال التأجيل، ستقام المباراة الافتتاحية بين قطر والإكوادور يوم الأحد في الـ20 من نوفمبر القادم، على أن تقام مباراة هولندا والسنغال ومباراة إنجلترا وإيران في 21 نوفمبر.
ويأتي اتخاذ مثل هذا القرار على أساس نتائج التصويت فقط، بين رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، جياني إنفانتينو ورؤساء اتحادات كرة القدم للقارات الستة.
وستقام بطولة كأس العالم في قطر في نوفمبر المقبل، ولن يشارك المنتخب الروسي في البطولة بسبب تعليق مشاركة الأندية والمنتخبات الروسية في المسابقات الدولية بقرار من الفيفا