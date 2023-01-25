الهند.. إيقاف روسي لمحاولة السفر إلى السعودية بتذكرة مزورة

قبضت السلطات الأمنية في مطار كوشين الدولي (مطار نيدومباسيري) بولاية كيرلا الهندية، على مواطن روسي لمحاولته السفر إلى السعودية بتذكرة مزورة.
وأشار تقرير صحيفة "mediaoneonline" الهندية اليوم، إلى أن المتهم شوهد مع زوجته داخل المطار، والتي كانت تملك تذكرة سفر صحيحة إلى الرياض، وقام بأخذ من نسخة منها وأضاف عليها اسمه.
وعند محاولة موظفي المطار إنهاء الإجراءات اللازمة للسفر، أثارتهم الشكوك لعدم وجود اسم المتهم ضمن قائمة المسافرين، وعند إيقافه من قِبَل رجال الأمن؛ اعترف بإضافته لاسمه في تذكرة زوجته.
وتم إيقاف المتهم وتسليمه إلى قسم مكافحة الجريمة لمزيد من التحقيقات.