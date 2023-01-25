الهند.. إيقاف روسي لمحاولة السفر إلى السعودية بتذكرة مزورة

وأشار تقرير صحيفة "mediaoneonline" الهندية اليوم، إلى أن المتهم شوهد مع زوجته داخل المطار، والتي كانت تملك تذكرة سفر صحيحة إلى الرياض، وقام بأخذ من نسخة منها وأضاف عليها اسمه.