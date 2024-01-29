بعد 22 دقيقة من عذاب أول محكوم به.. شاهد لماذا يُعَد الإعدام بالنيتروجين مثيرًا للجدل

ووفقًا للشهود، ظل سميث واعيًا لعدة دقائق بعد بدء العملية، وبدا أنه يعاني من ألم بالغ. وقال القس جيف هود، الذي كان موجودًا خلال هذه اللحظات: "ما رأيناه كان دقائق من شخص يكافح من أجل حياته".