بعد 22 دقيقة من عذاب أول محكوم به.. شاهد لماذا يُعَد الإعدام بالنيتروجين مثيرًا للجدل
أصبحت ألاباما أول ولاية أمريكية تنفّذ حكم الإعدام باستخدام غاز النيتروجين الخميس الماضي؛ مما أثار الكثير من الجدل حول هذه الطريقة التي يصفها البعض بأنها بمثابة تعذيب للمحكوم عليه.
الإعدام بالنتروجين أو بطريقة نقص الأكسجة
ونفّذت الولاية الإعدام بطريقة نقص الأكسجة في النيتروجين على كينيث يوغين سميث (58 عامًا) الذي أدين عام 1989 بقتل إليزابيث سينيت، بناء على أوامر زوجها الواعظ في ألاباما.
وكانت الولاية قد حاولت إعدام "سميث" باستخدام الحقنة المميتة في 2022 لكن الإجراءات فشلت؛ حيث وجد الموظفون صعوبة في إيجاد خط وريدي في ذراعه.
هل هو موت السريع وغير مؤلم؟
وبينما تزعم ولاية ألاباما أن استخدام غاز النيتروجين طريقة للموت السريع وغير مؤلمة؛ فإن العديد من الخبراء الطبيين يختلفون مع هذا الرأي؛ بحسب مجلة "إيكونوميست".
ويشكل النيتروجين 78% من الهواء؛ ولكن من الآمن استنشاقه فقط عند مزجه بالأكسجين.
وأثناء الإعدام، يتنفس السجين النيتروجين النقي من خلال قناع؛ مما يؤدي إلى استبدال الأكسجين في الجسم، ويسبب الاختناق ومن ثم الوفاة.
وتشير بعض الدراسات إلى أن الحرمان من الأكسجين يمكن أن يسبب ألمًا مشابهًا لألم النوبة القلبية.
بل هو موت بطيء ومؤلم
وذكرت الجمعية الطبية البيطرية الأمريكية في إرشاداتها الخاصة بالقتل الرحيم في عام 2020، أن نقص الأكسجة في النيتروجين ليس طريقة مقبولة للقتل الرحيم بالنسبة لمعظم الثدييات، ووصفته بأنه "مؤلم".
بالإضافة إلى ذلك، إذا لم يتم وضع القناع على السجين بشكل صحيح؛ فقد يتسرب النيتروجين؛ مما يعرض الأشخاص الآخرين في الغرفة، للخطر.
وقبل عدة أسابيع من إعدام "سميث"، حذّر مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، فولكر تورك، من أن هذا الإجراء قد يصل إلى حد التعذيب.
لكن المحكمة العليا في الولايات المتحدة رفضت طلبًا في اللحظة الأخيرة قدّمه الفريق القانوني للسجين لوقف إعدامه.
شاهد: رأينا شخصًا يتلوى ويتخبط من أجل حياته
ووفقًا للشهود، ظل سميث واعيًا لعدة دقائق بعد بدء العملية، وبدا أنه يعاني من ألم بالغ. وقال القس جيف هود، الذي كان موجودًا خلال هذه اللحظات: "ما رأيناه كان دقائق من شخص يكافح من أجل حياته".
وبحسب ما نقلت المجلة؛ فإن وفاة سميث استغرقت 22 دقيقة.
وذكرت منصة "أل.كوم" AL.com الإخبارية المحلية نقلًا عن شهود من الإعلاميين، أن المحكوم "بدأ يتلوى ويتخبط لنحو دقيقتين إلى أربع، أعقبتها حوالى خمس دقائق من اللهثان".
ورغم أنه لم يسبق استخدام غاز النيتروجين لإعدام البشر في الولايات المتحدة، إلا أنه يُستخدم أحيانًا في قتل الحيوانات.
التخدير قبل الإعدام بالنتروجين
لكن مكتب تورك أشار إلى أن حتى الجمعية الأمريكية للطب البيطري توصي بتخدير الحيوانات الكبيرة قبل إعدامها بهذه الطريقة.
ولا ينص قانون ألاباما بشأن الإعدام بالنيتروجين على التخدير.
من جانبه، أكد ناطق باسم الاتحاد الأوروبي المناهض لعقوبة الإعدام أن التكتل المكون من 27 دولة، يشعر "بأسف عميق" لعملية الإعدام هذه.
طريقة قاسية وعقوبة غير عادية
وقال في بيان: "بحسب كبار الخبراء، فإن هذه الطريقة على وجه الخصوص قاسية وهي عقوبة غير عادية".
لكن ولاية ألاباما دافعت عن هذه الوسيلة معتبرة أنها "قد تكون وسيلة الإعدام الأكثر إنسانية التي تم استخدامها على الإطلاق".