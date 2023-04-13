بعد حادث سير في مصر.. رجلا إسعاف يعيدان نصف مليون جنيه لأسرة مصابين

عثر مسعف وسائق بهيئة الإسعاف المصرية في محافظة سوهاج (جنوبي مصر)، على مبلغ مالي قدره ربع مليون جنيه مبالغ نقدية، و300 ألف جنيه بـ2 شيك على بياض لحامله، وعدد من أجهزة الهواتف المحمولة، ومتعلقات شخصية لمصابين اثنين في حادث انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الصحراوي الغربي دائرة مركز جهينة.
وحسب موقع صحيفة "اليوم السابع"، يعمل رجل الإسعاف ثروت ماري، وزميله السائق أحمد رفعت، على سيارة نقطة إسعاف الطريق، على مدخل مدينة جهينة الصحراوي، وقد عثر الرجلان على ربع مليون جنيه نقدًا وعدد 2 شيك على بياض لحامله بمبلغ 300 ألف جنيه، وعدد من أجهزة الهواتف المحمولة، وقاما بتسليمها لأهل المصابين بمركز شرطة جهينة، وقاما بالتوقيع على إفادة تسليم أمانات، ورفضا أخذ أي مبالغ مالية طبقًا للقانون، وعللا ذلك بأن هذا هو واجبهما وصميم عملهما؛ برًّا بالقسم الذي أقسماه بالحفاظ على أرواح وممتلكات المصابين والمتوفين في الحوادث.
وقال الدكتور هاني فؤاد مدير مرفق إسعاف سوهاج: إن طاقم الإسعاف بمحافظة سوهاج يمتازون بإخلاصهم في العمل وأمانتهم، وإن الأعمال التي يقومون بها هي دليل على أمانتهم.