بعد حادث سير في مصر.. رجلا إسعاف يعيدان نصف مليون جنيه لأسرة مصابين

وحسب موقع صحيفة "اليوم السابع"، يعمل رجل الإسعاف ثروت ماري، وزميله السائق أحمد رفعت، على سيارة نقطة إسعاف الطريق، على مدخل مدينة جهينة الصحراوي، وقد عثر الرجلان على ربع مليون جنيه نقدًا وعدد 2 شيك على بياض لحامله بمبلغ 300 ألف جنيه، وعدد من أجهزة الهواتف المحمولة، وقاما بتسليمها لأهل المصابين بمركز شرطة جهينة، وقاما بالتوقيع على إفادة تسليم أمانات، ورفضا أخذ أي مبالغ مالية طبقًا للقانون، وعللا ذلك بأن هذا هو واجبهما وصميم عملهما؛ برًّا بالقسم الذي أقسماه بالحفاظ على أرواح وممتلكات المصابين والمتوفين في الحوادث.