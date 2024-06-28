رؤية متناقضة.. 4 قضايا رئيسة في أولى مواجهة رئاسية بين بايدن وترامب

وتابع ترامب؛ إن سياساته أدّت إلى "أعظم اقتصاد في تاريخ أمريكا" قبل أن يخرج عن القاعدة بسبب كوفيد- 19، واختلف الرئيس بايدن؛ قائلاً إن ترامب هو أول رئيس منذ ادارة الرئيس السابق هوفر؛ يترك منصبه بوظائف أقل، مشيراً إلى أنه سيجعل الأثرياء يدفعون حصصاً عادلة من الضرائب ولن يقوم بخفضها، فيما قال ترامب؛ إنه سيركّز على تخفيض الضرائب لتشجيع النمو الاقتصادي والاستثمارات، ولن يقوم بزيادتها للمساعدة على تخفيض التضخم المستمر.