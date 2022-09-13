الولايات المتحدة تعلن عن ثاني حالة وفاة مرتبطة بجدري القردة

أعلنت الولايات المتحدة، اليوم الثلاثاء، عن ثاني حالة وفاة مرتبطة بجدري القردة على الرغم من تراجع الإصابات في البلاد، وفقًا لسبوتنيك.
وفي التفاصيل، ذكر بيان صادر عن إدارة الصحة المحلية أن المتوفى وهو من سكان لوس أنجلوس كان يعاني بسبب ضعف شديد في المناعة قبل نقله إلى المستشفى، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل بشأن حالته، من أجل حماية السرية، بحسب "فرانس برس".
وقال البيان إن "الأشخاص الذين يعانون بسبب ضعف شديد في المناعة والذين يشتبه في إصابتهم بجدري القردة يتم تشجيعهم على طلب الرعاية الطبية والعلاج في وقت مبكر والبقاء تحت رعاية مقدم الرعاية أثناء مرضهم".
وشهدت الولايات المتحدة أول حالة وفاة مرتبطة بالمرض الفيروسي في تكساس وتم الإعلان عنها في 30 أغسطس الماضي.
يأتي هذا في الوقت الذي تشهد فيه الولايات المتحدة تراجعًا في الإصابات على الصعيد الوطني منذ منتصف أغسطس.
أعلن عن نحو 22000 إصابة في الولايات المتحدة خلال التفشي الحالي لجدري القردة الذي بدأ في مايو.
وأعطت السلطات 460.000 جرعة من اللقاح المضاد للمرض في 35 ولاية وولايات قضائية أخرى.