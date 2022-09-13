الولايات المتحدة تعلن عن ثاني حالة وفاة مرتبطة بجدري القردة

وفي التفاصيل، ذكر بيان صادر عن إدارة الصحة المحلية أن المتوفى وهو من سكان لوس أنجلوس كان يعاني بسبب ضعف شديد في المناعة قبل نقله إلى المستشفى، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل بشأن حالته، من أجل حماية السرية، بحسب "فرانس برس".