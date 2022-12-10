القاهرة.. الإعلان عن الحالة الثالثة لجدري القرود

أثار الإعلان عن الحالة الثالثة المصابة بجدري القرود، وفقاً لما أعلنته وزارة الصحة المصرية، الجدل من جديد بشأن انتشار جدري القرود، فيما كانت الحالة الثالثة لرجل يبلغ الـ 39 عاماً، وتم احتجازه في أحد المستشفيات الحكومية وكذلك المخالطون له تجنباً لانتشار جدري القرود.