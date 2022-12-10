القاهرة.. الإعلان عن الحالة الثالثة لجدري القرود

أثار الإعلان عن الحالة الثالثة المصابة بجدري القرود، وفقاً لما أعلنته وزارة الصحة المصرية، الجدل من جديد بشأن انتشار جدري القرود، فيما كانت الحالة الثالثة لرجل يبلغ الـ 39 عاماً، وتم احتجازه في أحد المستشفيات الحكومية وكذلك المخالطون له تجنباً لانتشار جدري القرود.
ظهور الحالة الثالثة بالأمس دفع كثيرين للسؤال عن أعراض جدري القرود عند الكبار والأطفال، وأسباب الإصابة عند كلا الطرفين، حيث تختلف أعراض جدري القرود لدى الكبار والصغار، ووفقاً لما أوضحته منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة المصرية، هناك أعراضٌ خاصة بالكبار وأخرى للصغار.