سقوط طائرة بملعب غولف.. شاهد ما حدث لهذا اللاعب

وقال المتحدث باسم إدارة الإطفاء في ساكرامنتو، الكابتن جاستن سيلفيا: "كان الطيار يعلم أنه لن يستطيع العودة إلى المطار، كان ملعب الغولف هو المكان الأكثر أمانًا للهبوط الاضطراري بالطائرة بعد توقف المحرك الوحيد وسقوط عجلة من الطائرة".