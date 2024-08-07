سقوط طائرة بملعب غولف.. شاهد ما حدث لهذا اللاعب
كشف فيديو صادم عن لحظة سقوط طائرة خارجة عن السيطرة في ملعب غولف بولاية كاليفورنيا، بعد توقّف محركها الوحيد، وكيف نجا لاعب الغولف من اصطدام مميت بالطائرة التي اكتسحت الملعب.
وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، وقع الحادث الساعة 1:20 مساءً الأحد الماضي، في ملعب مجمع هاجين أوكس للغولف، بمدينة ساكرامنتو، عاصمة ولاية كاليفورنيا الأمريكية.
وحسب قناة "ABC 10" الإخبارية، تُظهر اللقطات لاعب غولف وهو يستعد للتمرين بالملعب، غير مدرك لما يحدث خلفه، عندما اندفعت طائرة بايبر "PA28" أحادية المحرك نحو الملعب مباشرة، ولكن بلمح البصر أدرك الرجل الخطر، وقفز بعيدًا لإنقاذ حياته.
وحسب الصحيفة، لم يصَب المارة بأذى، ونجا الطيار المجهول، الذي عانى من عطل ميكانيكي كامل على ارتفاع نحو 400 قدم، بجرح بسيط في يده.
وقال كين مورتون جونيور، نائب رئيس شركة هاجين أوكس للغولف: "لقد كانت معجزة أن أحدًا لم يُصَب في منطقة مزدحمة للغاية عادةً بالناس الذين يجتمعون وعربات الغولف".
وكان الطيار -الذي وُصف بأنه رجل في الثلاثينات أو الأربعينات من عمره- قد أقلع من مطار ماكليلان في ساكرامنتو، وحلّق فوق الملعب عندما سقطت طائرته.
وقال المتحدث باسم إدارة الإطفاء في ساكرامنتو، الكابتن جاستن سيلفيا: "كان الطيار يعلم أنه لن يستطيع العودة إلى المطار، كان ملعب الغولف هو المكان الأكثر أمانًا للهبوط الاضطراري بالطائرة بعد توقف المحرك الوحيد وسقوط عجلة من الطائرة".
وانزلقت الطائرة لمسافة 50 إلى 70 ياردة تقريبًا قبل أن تصطدم بمبنى على العقار.
وقال ملعب الغولف على "فيسبوك": "في وقت سابق من اليوم، وقع حادث تحطم طائرة غير متوقع على ملعبنا للغولف. ولحسن الحظ، لم يُصَب أحد بأذى، والأضرار التي لحقت بالمنشأة طفيفة".