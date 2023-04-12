بعضهم لم يبلغ 20 عامًا.. قائمة أصغر المليارديرات في العالم وكيف جنوا ثرواتهم

كشفت مجلة "فوربس" عن قائمة أصغر المليارديرات في العالم، وهم من الشباب بعمر 30 عامًا أو أصغر؛ حيث إن أصغرهم لم يبلغ 20 عامًا بعد، كما كشفت كيف جنوا ثرواتهم في هذا العمر المبكر.