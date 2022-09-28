بداية من السبت.. بريطانيا تمنع استخدام الأوراق النقدية من فئتي ٢٠ و٥٠ جنيهًا

تبدأ بريطانيا اعتبارًا من يوم السبت المقبل، في منع استخدام الأوراق النقدية القديمة من فئتي ٢٠ جنيهًا إسترلينيًّا و٥٠ جنيهًا إسترلينيًّا، بعد استبدالها بإصدارات مصنوعة من مادة بوليمر الجديدة.
ووفقًا لبنك إنجلترا؛ تم تحديد يوم الجمعة المقبل ٣٠ سبتمبر الجاري كآخر مهلة للأشخاص حاملي الأوراق النقدية؛ لاستخدامها للشراء وإنفاقها في المتاجر أو إيداعها؛ حيث ستصبح عديمة القيمة بداية من يوم السبت ١ أكتوبر المقبل.
وقال تقرير بنك إنجلترا: حتى الأسبوع الجاري هناك أكثر من ٥ مليارات جنيه إسترليني من العملة النقدية ٢٠ جنيهًا إسترلينيًّا، و٦ مليارات جنيه إسترليني لم يتم استبدالها.
من جانبها، قالت كبيرة أمناء الخزينة في بنك إنجلترا سارة جون: تم إخراج معظم الأوراق النقدية الورقية من التداول؛ لكن عددًا كبيرًا منها لا يزال يدور ضمن عجلة الاقتصاد.
وبدأ البنك المركزي الطباعة على بوليمر شبيه بالبلاستيك يتميز بأنه أكثر متانة وله ميزات أمان محسنة.