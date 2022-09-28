بداية من السبت.. بريطانيا تمنع استخدام الأوراق النقدية من فئتي ٢٠ و٥٠ جنيهًا

تبدأ بريطانيا اعتبارًا من يوم السبت المقبل، في منع استخدام الأوراق النقدية القديمة من فئتي ٢٠ جنيهًا إسترلينيًّا و٥٠ جنيهًا إسترلينيًّا، بعد استبدالها بإصدارات مصنوعة من مادة بوليمر الجديدة.