فيديو.. عروس تطلق النار في حفل زفافها وتهرب خوفًا من الاعتقال

وقالت الشرطة المحلية إنها سجلت قضية ضد المرأة المفقودة منذ الحادث؛ حيث يُعد إطلاق النار الاحتفالي أثناء حفلات الزفاف أمرًا شائعًا في بعض ولايات شمال الهند، وغالبًا ما يتسبب في وقوع إصابات وحتى وفيات عرضية وفق "سكاي نيوز عربية".