فيديو.. عروس تطلق النار في حفل زفافها وتهرب خوفًا من الاعتقال

تبحث الشرطة الهندية عن امرأة أطلقت عدة رصاصات من مسدس؛ احتفالًا بيوم زفافها وهربت خوفًا من اعتقالها.
وأظهر مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، المرأة وهي تطلق أربع طلقات في الهواء وهي جالسة بجانب زوجها.
وقالت الشرطة المحلية إنها سجلت قضية ضد المرأة المفقودة منذ الحادث؛ حيث يُعد إطلاق النار الاحتفالي أثناء حفلات الزفاف أمرًا شائعًا في بعض ولايات شمال الهند، وغالبًا ما يتسبب في وقوع إصابات وحتى وفيات عرضية وفق "سكاي نيوز عربية".
وفقًا للقانون الهندي، فإن أي شخص يستخدم سلاحًا ناريًّا بشكل متسرع أو مهمل، ويعرّض الآخرين للخطر؛ يمكن أن يواجه عقوبة السجن أو الغرامة أو كليهما.
وقالت الشرطة إن المرأة "هاربة" لأنها تخشى الاعتقال.