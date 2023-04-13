بحثًا عن حل لأكبر خطر يهدد الصحة العالمية.. العلماء يلجأون إلى العسل

ووفقًا لجامعة كارديف: "يمتلك العسل خصائص علاجية ناتجة عن مجموعة من العوامل، بما في ذلك المحتوى العالي من السكر، وانخفاض درجة الحموضة، وبيروكسيد الهيدروجين، والببتيدات المشتقة من النحل. ويحتوي العسل أيضًا على مواد كيميائية نباتية مضادة للميكروبات والتي تمثل مصدرًا غنيًا لأدلة تطوير الأدوية لعلاج الالتهابات الميكروبية".