بالصور: لامس السماء وفتن الرائين.. القمر الأزرق العملاق يتأنق في عليائه

قبل بضع ليالٍ أطلَّ علينا القمر الأزرق العملاق في سماء عدد من الدول العربية، ودول أخرى حول العالم، وترك لنا خلفه مجموعة من الصور المذهلة، والمشاهد الفاتنة، التي لم يغفل المصورون عن توثيقها، والتقاطها، وبثها عبر الوسائل المختلفة.
ويحدث القمر الأزرق عندما يكون هناك قمران مكتملان خلال شهر ميلادي واحد، أو أربعة أقمار مكتملة خلال موسم واحد أو فصل واحد، وهو الصيف في حالتنا هنا، ويطلق عليه القمر الأزرق الموسمي.
ووفقًا لوكالة ناسا، يحدث القمر الأزرق كل عامين إلى 3 أعوام تقريبًا. وكان القمر الأزرق الموسمي السابق في أغسطس 2021، أما التالي فسيكون في مايو 2027.
والآن نترككم مع هذه الصور البديعة