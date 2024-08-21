بالصور: لامس السماء وفتن الرائين.. القمر الأزرق العملاق يتأنق في عليائه

قبل بضع ليالٍ أطلَّ علينا القمر الأزرق العملاق في سماء عدد من الدول العربية، ودول أخرى حول العالم، وترك لنا خلفه مجموعة من الصور المذهلة، والمشاهد الفاتنة، التي لم يغفل المصورون عن توثيقها، والتقاطها، وبثها عبر الوسائل المختلفة.