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بالصور: لامس السماء وفتن الرائين.. القمر الأزرق العملاق يتأنق في عليائه

لم يغفل المصورون عن توثيق الحدث
بالصور: لامس السماء وفتن الرائين.. القمر الأزرق العملاق يتأنق في عليائه

قبل بضع ليالٍ أطلَّ علينا القمر الأزرق العملاق في سماء عدد من الدول العربية، ودول أخرى حول العالم، وترك لنا خلفه مجموعة من الصور المذهلة، والمشاهد الفاتنة، التي لم يغفل المصورون عن توثيقها، والتقاطها، وبثها عبر الوسائل المختلفة.

ويحدث القمر الأزرق عندما يكون هناك قمران مكتملان خلال شهر ميلادي واحد، أو أربعة أقمار مكتملة خلال موسم واحد أو فصل واحد، وهو الصيف في حالتنا هنا، ويطلق عليه القمر الأزرق الموسمي.

ووفقًا لوكالة ناسا، يحدث القمر الأزرق كل عامين إلى 3 أعوام تقريبًا. وكان القمر الأزرق الموسمي السابق في أغسطس 2021، أما التالي فسيكون في مايو 2027.

والآن نترككم مع هذه الصور البديعة

طائرة تمرُّ أمام القمر الأزرق العملاق في سماء العاصمة البريطانية لندن، فيما يظهر باللون الأحمر من جراء حرائق الغابات في أمريكا الشمالية
طائرة تمرُّ أمام القمر الأزرق العملاق في سماء العاصمة البريطانية لندن، فيما يظهر باللون الأحمر من جراء حرائق الغابات في أمريكا الشماليةتوبي ميلفيل/ رويترز
القمر العملاق كما يظهر من خلف تمثال بوسيدون الشهير في العاصمة الدنماركية كوبنهاجن
القمر العملاق كما يظهر من خلف تمثال بوسيدون الشهير في العاصمة الدنماركية كوبنهاجنتوماس تراسدال/ منصة ريتزاو سكانبيكس
القمر العملاق ينير السماء فوق معبد بوسيدون بالقرب من أثينا في اليونان
القمر العملاق ينير السماء فوق معبد بوسيدون بالقرب من أثينا في اليونانلويزا فرادي/ رويترز
سماء العاصمة الكورية سيول تستقبل القمر العملاق
سماء العاصمة الكورية سيول تستقبل القمر العملاقكيم سو هيون/ رويترز
القمر العملاق يظهر خلف الواجهة البحرية في العاصمة الصربية بلجراد
القمر العملاق يظهر خلف الواجهة البحرية في العاصمة الصربية بلجرادجورجي كويادينوفيتش/ رويترز
القمر الأزرق يظهر فوق برج جالاطة التاريخي في مدينة إسطنبول التركية
القمر الأزرق يظهر فوق برج جالاطة التاريخي في مدينة إسطنبول التركيةأوميت بيكتاش/ رويترز
القمر الأزرق يضيء سماء مدينة النور "باريس"
القمر الأزرق يضيء سماء مدينة النور "باريس"كريستيان هارتمان/ رويترز
القمر العملاق يعتلي سماء مدينة دورتموند الألمانية
القمر العملاق يعتلي سماء مدينة دورتموند الألمانيةليون كوجيلر/ رويترز
القمر الأزرق
القمر العملاق الأزرق

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