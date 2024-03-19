تنمر حتى الموت.. شاهد فيديو القصة التي هزت الصين ووعد الأب بالانتقام

وقال أقارب "وانغ" ومحاميهم في مقابلات مع وسائل إعلام صينية وفي منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي، إن الصبي كان ضحية للتنمر منذ فترة طويلة، حتى إن أحد زملائه أخذ منه مبلغًا من المال عنوة، قبل مقتله.