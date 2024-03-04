ملك النرويج يعود إلى أوسلو بعد دخوله المستشفى في ماليزيا

ونقل البيان عن بيور بيندز؛ الطبيب الشخصي للملك، قوله إنّ "الملك في حالة جيدة، لكنّه لا يزال بحاجة إلى الراحة"، مضيفاً أنّ "هذا الإجراء سيجعل عودته إلى الوطن أكثر أماناً".