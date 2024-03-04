ملك النرويج يعود إلى أوسلو بعد دخوله المستشفى في ماليزيا

وصل ملك النرويج هارالد الخامس (87 عاماً) إلى أوسلو، عائداً إلى بلاده بعد دخوله المستشفى في ماليزيا بسبب عدوى، حسبما أعلن القصر الملكي.
وهبطت الطائرة الطبية التي كانت تقل الملك قُبيل الساعة 23:00 (22:00 ت غ) في مطار العاصمة النرويجية، وفقاً لصور بثّها التلفزيون الحكومي.
وقال القصر الملكي، في بيان، إن "جلالة الملك وصل إلى النرويج الليلة. النقل الجوي سار بشكلٍ جيدٍ والملك يتعافى".
وأضاف أن الملك سيدخل المستشفى الوطني في أوسلو "لإجراء فحوص"، مشيراً إلى أن هارالد سيبقى بضعة أيام في المستشفى للعلاج والراحة.
وكانت طائرته الطبية قد غادرت مطار لانكاوي في شمال غرب ماليزيا في منتصف النهار (بالتوقيت المحلي).
أُصيب هارالد؛ أكبر ملوك أوروبا، بعدوى في أثناء إقامته الخاصة في جزيرة لانكاوي وأُدخِل إلى مستشفى سلطانة مليحة المحلي في وقت سابق الأسبوع الماضي.
وقال القصر الملكي، صباح الأحد، إن الملك سيبقى في إجازة مرضية لمدة أسبوعين.
والسبت خضع هارالد لعملية تثبيت جهاز لتنظيم ضربات القلب في المستشفى، الذي دخله في ماليزيا إثر إصابته بعدوى، حسبما أفاد القصر الملكي.
وقال القصر في بيان "ثُبّت (الجهاز) بنجاح".
ونقل البيان عن بيور بيندز؛ الطبيب الشخصي للملك، قوله إنّ "الملك في حالة جيدة، لكنّه لا يزال بحاجة إلى الراحة"، مضيفاً أنّ "هذا الإجراء سيجعل عودته إلى الوطن أكثر أماناً".