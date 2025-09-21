"عودوا الآن وإلا..".. لماذا طالبت جوجل ومايكروسوفت موظفيها الأجانب بالعودة إلى الولايات المتحدة قبل منتصف الليل؟

نصحت الشركات أي شخص موجود بالفعل داخل البلاد بتجنب السفر الدولي حتى إشعار آخر. في حين أن الأمر لا يؤثر على التأشيرات الأخرى، فقد يواجه حاملو تأشيرة H-1B وعائلاتهم توقيفاً عن العمل غير محدد المدة أو تكاليف باهظة إذا تم توقيفهم أثناء العودة من الخارج بعد الموعد النهائي.