"عودوا الآن وإلا..".. لماذا طالبت جوجل ومايكروسوفت موظفيها الأجانب بالعودة إلى الولايات المتحدة قبل منتصف الليل؟

أصدرت شركات التقنية العملاقة، أمازون وجوجل ومايكروسوفت، مذكرات عاجلة تحثّ فيها موظفيها الأجانب والحاملين لتأشيرات H-1B على العودة إلى الولايات المتحدة قبل الساعة 12:01 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم الأحد 21 سبتمبر.
ووفقاً لوسائل إعلام أمريكية، فإن منتصف ليل الأحد هو موعد سريان قيود السفر التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشكل مفاجئ، الجمعة، وهي رسوم قدرها 100 ألف دولار على تأشيرات (إتش – 1 بي) المخصصة للعمالة المؤهلة، والتي كانت تكلف في السابق بضعة آلاف من الدولارات فقط لمعالجة الطلبات.
ويخشى أصحاب العمل أن يُؤدي هذا القرار المفاجئ إلى حرمان آلاف العمال الحيويين في قطاع التكنولوجيا من العمل.
ووفقاً لتقرير على موقع "ذا فيرج"، تُظهر مراسلات داخلية سُرّبت على وسائل التواصل الاجتماعي أن الشركات الثلاث تُسارع إلى تقديم المشورة لموظفيها. كتبت أمازون: "إذا كنت حاليًا خارج الولايات المتحدة حاملًا لتأشيرة H-1B، فحاول العودة قبل الموعد النهائي غدًا"، مضيفةً أنه على العمالة المتواجدة داخل الولايات المتحدة عدم مغادرة البلاد.
وأقرت شركة جوجل بأن التحديث "قد يُسبب تحديات" لكنها وعدت بتقديم الدعم. كما أقرت مايكروسوفت بالفوضى، واعتذرت عن "التحذير المحدود" وتعهدت بمساعدة الموظفين الذين يعودون بسرعة قبل الموعد النهائي.
نصحت الشركات أي شخص موجود بالفعل داخل البلاد بتجنب السفر الدولي حتى إشعار آخر. في حين أن الأمر لا يؤثر على التأشيرات الأخرى، فقد يواجه حاملو تأشيرة H-1B وعائلاتهم توقيفاً عن العمل غير محدد المدة أو تكاليف باهظة إذا تم توقيفهم أثناء العودة من الخارج بعد الموعد النهائي.
بعد تقارير عن حدوث ارتباك كبير في الشركات الأمريكية الكبرى بسبب الرسوم الجديدة، أكد البيت الأبيض، السبت، أن هذه الرسوم تدفع لمرة واحدة فقط.