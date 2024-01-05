البحرية الهندية تتدخل للتعامل مع محاولة خطف سفينة تجارية في بحر العرب

وأضافت البحرية في بيان لها، أنها أرسلت مدمرة لتقديم المساعدة، حيث "استجابت بسرعة لحادث بحري في بحر العرب يتعلق بمحاولة اختطاف على متن ناقلة بضائع ترفع علم ليبيريا".