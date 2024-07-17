حقائب فاخرة وسوشي.. مسؤولة في "CIA" متهمة بتلقِّي رشاوى من مخابرات كوريا الجنوبية

وفي التفاصيل، قبلت "سو مي تيري" سلعًا فاخرة، بما في ذلك حقائب يد فاخرة، ووجبات عشاء باهظة الثمن في مطاعم السوشي، مقابل الدفاع عن مواقف الحكومة الكورية الجنوبية أثناء ظهورها في وسائل الإعلام، وتبادُل المعلومات غير العلنية مع ضباط المخابرات، وتسهيل وصول المسؤولين الكوريين الجنوبيين إلى مسؤولي الحكومة الأمريكية، وفقًا للائحة الاتهام المقدَّمة إلى المحكمة الاتحادية في مانهاتن.