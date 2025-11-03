جامايكا.. ارتفاع حصيلة الإعصار ميليسا إلى 28 قتيلًا

ويُعدُّ "ميليسا" الإعصار الأقوى الذي يضرب اليابسة منذ 90 عامًا، حيث وصل إلى الفئة الخامسة على مقياس "سافير-سيمبسون"، مع رياح بلغت سرعتها نحو 300 كيلومتر في الساعة.