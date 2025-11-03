جامايكا.. ارتفاع حصيلة الإعصار ميليسا إلى 28 قتيلًا

أعلن رئيس الوزراء الجامايكي أندرو هولنيس أن الإعصار "ميليسا" أودى بحياة 28 شخصًا على الأقل في جامايكا، مع احتمال ارتفاع الحصيلة في ظل وجود تقارير أخرى عن ضحايا محتملين.
وقد دمر الإعصار مناطق واسعة في جامايكا وأحدث فيضانات في هايتي وكوبا، مما أسفر عن ما يقرب من 60 قتيلًا في مختلف أنحاء منطقة البحر الكاريبي.
ودعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إلى حشد مساعدات دولية كبيرة للتعامل مع الخسائر والأضرار الناجمة عن الإعصار.
وقد خصص صندوق الأمم المتحدة المركزي للاستجابة لحالات الطوارئ، أربعة ملايين دولار لتوسيع نطاق العمليات الإنسانية في الجزيرة.
ويُعدُّ "ميليسا" الإعصار الأقوى الذي يضرب اليابسة منذ 90 عامًا، حيث وصل إلى الفئة الخامسة على مقياس "سافير-سيمبسون"، مع رياح بلغت سرعتها نحو 300 كيلومتر في الساعة.