ولايات أمريكية تدرس قانونًا يتطلب موافقة الوالدين لاستخدام تطبيقات التواصل الاجتماعي

ذكرت تقارير إعلامية أن عدة ولايات أمريكية تدرس قانوناً جديداً يتطلب موافقة الوالدين لأي شخص يقل عمره عن 18 عاماً لاستخدام تطبيقات التواصل الاجتماعي.
ويأتي هذا القانون كخطوة لحماية الأطفال والمراهقين من المخاطر المحتملة للاستخدام الخاطئ لتلك التطبيقات.
وأضافت التقارير أن الولايات تدرس أيضاً إصدار قانون يحظر فئة القصر من الوصول إلى جميع التطبيقات من الساعة 10:30 مساءً حتى 6:30 صباحاً، كما يمنح القانون الوالدين الوصول إلى حسابات أطفالهم ومتابعتها.
وأكد حاكم ولاية يوتا الجمهوري، سبنسر كوكس، أن قانون تنظيم وسائل التواصل الاجتماعي في الولاية تم إقراره وتوقيعه، وسيبدأ تطبيقه بداية من 1 مارس 2024 على التطبيقات الأكثر شهرة، مثل تيك توك، وتويتر، وفيسبوك وسناب شات، ويوتيوب وانستغرام، إلى جانب تطبيقات أخرى .
وتجدر الإشارة إلى إن حاكمي ولايتي أوهايو وكنتيكيت يعملان أيضاً على تشريع مماثل، ومن المتوقع إصداره الشهر المقبل وتطبيقه مطلع ٢٠٢٤.