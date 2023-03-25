ولايات أمريكية تدرس قانونًا يتطلب موافقة الوالدين لاستخدام تطبيقات التواصل الاجتماعي

وأكد حاكم ولاية يوتا الجمهوري، سبنسر كوكس، أن قانون تنظيم وسائل التواصل الاجتماعي في الولاية تم إقراره وتوقيعه، وسيبدأ تطبيقه بداية من 1 مارس 2024 على التطبيقات الأكثر شهرة، مثل تيك توك، وتويتر، وفيسبوك وسناب شات، ويوتيوب وانستغرام، إلى جانب تطبيقات أخرى .