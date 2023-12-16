القبض على معلم أمريكي هدّد طالبة اعترضت على عَلم إسرائيل بـ"قطع رأسها"

ألقت قوات الشرطة في ولاية جورجيا الأمريكية، القبض على معلم في مدرسة إعدادية بالولاية، بعد أن أخبر شهود عيان محققاً للشرطة أنه هدّد بقطع رأس طالبة اعترضت على عَلم إسرائيلي في فصله الدراسي.