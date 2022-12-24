"تسونامي كوفيد".. الصين تتوقّع هذا الموعد لذروة إصابات كورونا

توقع علماء الأوبئة في الصين أن ذروة حدوث كوفيد في البلاد قد تأتي في أوائل يناير القادم.
ونقلت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست"، عن عالم الأوبئة بن كاولينج، والأستاذ الذي يرأس قسم علم الأوبئة والإحصاء الحيوي بجامعة هونغ؛ قوله: "أعتقد أن ذروة الإصابة في البلاد ستكون في بداية يناير.. بعض المدن، مثل بكين، تجاوزت الذروة بالفعل".
وبحسب الصحيفة: نظرًا لارتفاع درجة انتقال متغير أوميكرون، السائد الآن في الصين، من المتوقع أن تكون الزيادة في العدوى مفاجئة، ولكن نظرًا لحجم سكان الصين والاختلافات الإقليمية، فإن قمم الزيادة ستحدث في مناطق مختلفة، وفي أوقات مختلفة.
وكتبت الصحيفة، وفق روسيا اليوم: "قد يستغرق الأمر نحو شهرين حتى تهدأ تسونامي العدوى التي اجتاحت المدن الرئيسية في الصين".
من جهته قال تشانغ ويندونغ، رئيس قسم الأمراض المعدية في مستشفى هواشان بجامعة فودان: "أعتقد أن ذروة الإصابة في شنغهاي ستحدث في غضون أسبوع، ثم يستمرّ تفشّي المرض لمدة شهر إلى شهرين آخرين".