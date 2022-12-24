"تسونامي كوفيد".. الصين تتوقّع هذا الموعد لذروة إصابات كورونا

وبحسب الصحيفة: نظرًا لارتفاع درجة انتقال متغير أوميكرون، السائد الآن في الصين، من المتوقع أن تكون الزيادة في العدوى مفاجئة، ولكن نظرًا لحجم سكان الصين والاختلافات الإقليمية، فإن قمم الزيادة ستحدث في مناطق مختلفة، وفي أوقات مختلفة.