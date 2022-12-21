"أعيدوا القردة لإفريقيا".. الوجه القبيح للكرة الفرنسية يظهر مجددًا بعد خسارة المونديال

وبعد نهائي مونديال 2022، رفضت العديد من الأطراف الحملةَ العنصرية التي تعرض لها لاعبو منتخب فرنسا، وتصدت شخصيات سياسية ورياضية وجهات رسمية وأندية أوروبية للحملة المسيئة؛ حيث أدانت إيزابيل روم وزيرة المساواة بين الجنسين والتنوع وتكافؤ الفرص في فرنسا، الحملة العنصرية، ودعت للتعامل بكل حزم مع الموضوع قائلة عبر حسابها الرسمي على تويتر: "منذ انتهاء كأس العالم، وقع العديد من لاعبي المنتخب الفرنسي ضحية للعنصرية، ومن بينهم كيليان مبابي وكينغسلي كومان.. هذا أمر غير مقبول، وأدين ما حصل بكل حزم، ومن واجبنا عدم التغاضي عما يحصل".