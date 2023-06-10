حالة واحدة تمنع "ترامب" من الترشح وقيادة أمريكا؟! هنا التفاصيل

يواجه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب 37 تهمة جنائية، تتعلق بالاحتفاظ بمعلومات سرية، وعرقلة العدالة للتحقيق في مستندات سرية في المحكمة الفيدرالية، وهو ما يظهر في لائحة اتهام صدرت ضده يوم الجمعة الماضي.
وتم اتهام ترامب مرتين، ويواجه احتمالات إدانة جنائية؛ وهو ما يجعله أول رئيس سابق في الولايات المتحدة يواجه تهمًا جنائية. فهل تمنع هذه التهم ترامب من الترشح للرئاسة؟
الشروط الرئيسية التي يحددها الدستور الأمريكي للمرشح الرئاسي هي: أن يكون عمره 35 عامًا على الأقل، وأن يكون مواطنًا أمريكيًّا منذ الولادة، وأن يكون قد عاش في الولايات المتحدة لمدة لا تقل عن 14 عامًا. وتنطبق هذه الشروط بشكل كامل على ترامب الذي يمثل الحزب الجمهوري.
ووفقًا للدستور الأمريكي، فإن التهم والإدانات المحتملة لا تشكل أساسًا قانونيًّا لمنع ترامب من الترشح للرئاسة في عام 2024، أو تولي المنصب إذا فاز، باستثناء حالة واحدة: "إذا ثبت عليه الانخراط في التمرد ضد الولايات المتحدة، كما هو محدد في التعديل الرابع عشر الذي يتعلق بالهجوم على مبنى الكابيتول في يناير 2021".
وفقًا للخبراء القانونيين المتخصصين في الدستور الأمريكي، في حال سُجن ترامب بناء على الاتهامات الـ37 الموجهة له (باستثناء تهمة التمرد ضد الولايات المتحدة) فلن يمنعه ذلك من تولي الرئاسة من داخل السجن عند فوزه في الانتخابات، كما يمنحه الدستور حق العفو عن نفسه.
يُذكر أن ترامب سيمثل أمام محكمة فيدرالية في ميامي بولاية فلوريدا يوم الثلاثاء الساعة العاشرة مساء بتوقيت السعودية، وسيتم إطلاعه رسميَّا على التهم الموجهة إليه. ومن المستبعد أن يطلب ناظر القضية وضعه رهن الحبس الاحتياطي.