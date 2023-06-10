حالة واحدة تمنع "ترامب" من الترشح وقيادة أمريكا؟! هنا التفاصيل

ووفقًا للدستور الأمريكي، فإن التهم والإدانات المحتملة لا تشكل أساسًا قانونيًّا لمنع ترامب من الترشح للرئاسة في عام 2024، أو تولي المنصب إذا فاز، باستثناء حالة واحدة: "إذا ثبت عليه الانخراط في التمرد ضد الولايات المتحدة، كما هو محدد في التعديل الرابع عشر الذي يتعلق بالهجوم على مبنى الكابيتول في يناير 2021".