على أنقاض المساجد المدمَّرة وفي مدارس الإيواء.. الآلاف في غزة يؤدون صلاة العيد

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الشهداء في قطاع غزة إلى 33.360، غالبيتهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى إصابة نحو 76 ألف مواطن، ولا يزال الآلاف في عداد المفقودين تحت الركام، وفي الطرقات، ويمنع الاحتلال طواقم الإسعاف والإنقاذ من الوصول إليهم.