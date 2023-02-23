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فيديو غريب.. شاهد ما حدث لأحد مرافقي الرئيس الأمريكي على سلّم الطائرة
شهدت زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى القاعدة الجوية في وارسو سقوط أحد أفراد الوفد المرافق للرئيس من درج الطائرة بعد وصولها إلى المطار.
وقالت وكالة "سبوتنك" الروسية، إنه بحسب مقطع مصور تم تداوله لخروج الوفد المرافق للرئيس الأمريكي خلال زيارته إلى وارسو من الباب الثاني للطائرة الرئاسية والذي ضم موظفين في الإدارة الأمريكية، بالإضافة لعدد من الصحفيين، ظهر تعثر أحد المرافقين لينزلق من أعلى الدرج إلى أرض المطار.
وأضافت "سبوتنك"، لم تخلُ زيارة "بايدن" من حالة تعثر جديدة للرئيس؛ حيث تعثر خلال صعوده إلى الطائرة الرئاسية في طريق عودته إلى واشنطن من بولندا.
هذه هي المرة الثالثة على الأقل التي يسقط فيها الرئيس أثناء محاولته الصعود على متن طائرة الرئاسة.