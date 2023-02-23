فيديو غريب.. شاهد ما حدث لأحد مرافقي الرئيس الأمريكي على سلّم الطائرة

وقالت وكالة "سبوتنك" الروسية، إنه بحسب مقطع مصور تم تداوله لخروج الوفد المرافق للرئيس الأمريكي خلال زيارته إلى وارسو من الباب الثاني للطائرة الرئاسية والذي ضم موظفين في الإدارة الأمريكية، بالإضافة لعدد من الصحفيين، ظهر تعثر أحد المرافقين لينزلق من أعلى الدرج إلى أرض المطار.