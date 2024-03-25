بالفيديو.. أستاذة بجامعة الأزهر: ما كشفه العالم الياباني "إيموتو" عن مياه زمزم مذهل
أبرزت الدكتورة أماني الشريف، أستاذة بكلية الصيدلة في جامعة الأزهر، بعض الاكتشافات المثيرة حول خصائص ماء زمزم الفريدة، خاصة ما جاء في دراسة العالم الياباني ماسارو إيموتو.
وخلال برنامج "أسرار" الذي يبث على قناة "الناس"، أشارت "الشريف" إلى بحث علمي قام به "إيموتو" الذي قضى وقتاً في دراسة التأثيرات الروحية على الماء واكتشاف رسائله الخفية.
وأثناء بحوثه، قدم له طالب مسلم عينات من ماء زمزم، مؤكداً على قدسيتها وبركتها، وما لاحظه "إيموتو" بعد الاختبارات كان مذهلاً.
وذكرت الدكتورة "الشريف" أن العالم الياباني وجد صعوبة بالغة في تحويل ماء زمزم إلى بلورات ما لم يتم تخفيفه بنسبة كبيرة، مؤكدًا أن أي ماء يُمزج مع ماء زمزم كان يتبنى خصائصه الفريدة.
الأمر الأكثر إثارة كان اكتشاف بلورات ماء زمزم التي تظهر على شكل زوج من البلورات المتماثلة المتلاصقة، وهو ما علّق عليه الطالب المسلم بالإشارة إلى التشابه مع اسم "زمزم".
بالإضافة إلى ذلك، لم تقتصر تجارب "إيموتو" على ماء زمزم فحسب، بل قام أيضاً بتعريض الماء العادي لصورة الكعبة وآيات من القرآن الكريم، وكلمة "بسم الله" التي نبدأ بها قبل تناول الطعام، وأظهرت النتائج أن هذه العوامل الروحية كان لها تأثير في تغيير هيكل الماء.
كتاب "إيموتو" وما تعرض له من نقد
وحسب موسوعة "ويكيبيديا"، وضع ماسارو إيموتو دراسته للماء في كتاب "الرسائل الخفية في الماء"، والذي أصبح أكثر الكتب مبيعًا لعام 2004، حسب صحيفة "نيويورك تايمز"، ورغم ذلك تعرض الكتاب للكثير من النقد، حيث اعتبر البعض أنه يروج لفكرة غير علمية تقول إن التركيب الجزيئي للمياه يتغير بسبب وجود الوعي البشري في مكان قريب، وأن الباحث لم يقدم أدلة علمية على ما يقول.