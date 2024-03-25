بالفيديو.. أستاذة بجامعة الأزهر: ما كشفه العالم الياباني "إيموتو" عن مياه زمزم مذهل

بالإضافة إلى ذلك، لم تقتصر تجارب "إيموتو" على ماء زمزم فحسب، بل قام أيضاً بتعريض الماء العادي لصورة الكعبة وآيات من القرآن الكريم، وكلمة "بسم الله" التي نبدأ بها قبل تناول الطعام، وأظهرت النتائج أن هذه العوامل الروحية كان لها تأثير في تغيير هيكل الماء.