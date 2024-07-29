ليست الحادثة الأولى.. شاهد ما فعله ثعبان عملاق برجل هندي

ويظهر الفيديو كيف التف الثعبان العملاق على جسد الرجل بسرعة وقوة، كما التف حول رقبة الرجل محاولًا خنقه تمهيدًا لابتلاعه، وبدا الرجل وقد جحظت عيناه المفتوحتان عن آخرهما من الخوف، وقد راح الرجل يصرخ طالبًا النجدة بعدما تمكن الثعبان من شل حركته تمامًا.