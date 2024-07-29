ليست الحادثة الأولى.. شاهد ما فعله ثعبان عملاق برجل هندي

كشف فيديو مرعب عن اللحظة المروعة التي التف فيها ثعبان عملاق على جسد ورقبة رجل محاولاً قتله، وذلك أثناء جلوس الرجل في غابة بالهند.
وحسب صحيفة "ميرور" البريطانية، وقع الحادث في غابة قريبة من إحدى القرى بولاية ماديا براديش وسط الهند، حين هاجم ثعبان عملاق، يبلغ طوله 17 قدمًا (5.2 متراً)، رجلًا أثناء جلوسه لقضاء حاجته وسط شجيرات الغابة.
ويظهر الفيديو كيف التف الثعبان العملاق على جسد الرجل بسرعة وقوة، كما التف حول رقبة الرجل محاولًا خنقه تمهيدًا لابتلاعه، وبدا الرجل وقد جحظت عيناه المفتوحتان عن آخرهما من الخوف، وقد راح الرجل يصرخ طالبًا النجدة بعدما تمكن الثعبان من شل حركته تمامًا.
وتضيف الصحيفة، لحسن الحظ، سمعت مجموعة من سكان القرية صراخ الرجل، فجاءوا بسرعة لمساعدته وتحريره من قبضة الثعبان.
بحلول ذلك الوقت، كان الثعبان قد شدد قبضته حول رقبة الرجل استعدادًا لابتلاعه بالكامل.
في الفيديو، يُسمع بعض الرجال وهم يقولون "اقتلوه" بينما يقوم أحدهم بضرب الثعبان بفأس، حتى تمكنوا من قتل الثعبان وتمزيقه إربًا.
وقد تم نقل الضحية إلى المستشفى، حيث تلقى عناية طبية فورية.
ونصحت السلطات المحلية السكان بعدم الخروج إلى الغابة القريبة بمفردهم.
وتقول الصحيفة، إنها ليست القصة الوحيدة لهجوم ثعبان عملاق، ففي شهر يونيو الماضي، عُثر على امرأة إندونيسية ( 36 عاما )، ميتة في جوف ثعبان ابتلعها بالكامل، في مقاطعة سولاويسي الجنوبية في وسط إندونيسيا.
وفي أوائل يونيو، عُثر على امرأة تبلغ 45 عاماً ميتة في بطن ثعبان يناهز طوله خمسة أمتار. ووقع الحادث في مقاطعة سولاويسي الجنوبية نفسها، ولكن في قرية مغايرة.
وفي العام الماضي، قتل سكان في منطقة تينانغيا في جنوب شرق جزيرة سولاويسي، ثعباناً يبلغ طوله ثمانية أمتار، بعدما رصدوه عند محاولته خنق مزارع وابتلاعه.
وفي عام 2018، عُثر على امرأة تبلغ 54 عاما ميتة داخل ثعبان يبلغ طوله سبعة أمتار في مدينة مونا في جنوب شرق المنطقة نفسها. وفي العام السابق، قضى مزارع في سولاويسي الغربية بعدما ابتلعه ثعبان يبلغ طوله أربعة أمتار في مزرعة لزيت النخيل.