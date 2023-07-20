حادثة غريبة في عالم الطيران.. شاهد ما سقط من طائرة قبيل هبوطها في شيكاغو

كشف فيديو عن حادثة غريبة في عالم الطيران، حين سقطت مزلقة إخلاء طوارئ من طائرة بوينج 767 التابعة لشركة يونايتد إيرلاينز، وهي في طريقها للهبوط بمطار شيكاغو.
وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، وقع الحادث يوم الاثنين، عندما كانت رحلة يونايتد إيرلاينز رقم 12، قادمة من سويسرا وفي طريقها للهبوط بمطار أوهير الدولي شمالي غرب مدينة شيكاغو الأمريكية.
وفي فيديو التقطته كاميرا مراقبة منزلية، تظهر طائرة بوينج 767 لفترة قصيرة، وبعدها بقليل يظهر شيء وهو يسقط متمايلاً في الهواء منحدرًا نحو الأرض بسرعة.
وحسب الصحيفة، سقطت مزلقة إخلاء في الفناء الخلفي للمنزل رقم 4700، بشارع سكني هادئ في منطقة شمال تشيستر.
ونقلت وسائل إعلام محلية عن صاحب المنزل، باتريك ديفيت: إنه كان يقود سيارته إلى منزله، عندما سمع ابنه ووالده، دوي ارتطام قوي بالأرض، يضرب بجانب المنزل عند الظهيرة.
ويضيف "ديفيت": أخبرتني الأسرة عن صوت الفرقعة، ولم نعرف ما حدث حتى خرج والد زوجتي واكتشف مزلقة الإخلاء الفضية وقد سقطت في فناء منزلنا.
وحسب الصحيفة، لم تعرف الأسرة ما الذي عثرت عليه في الفناء، ولا كيف وصل إلى منزلهم، لكنهم يعرفون أنه "لا ينبغي أن يكون هذا الشيء في منزلهم"
سحب "ديفيت" الشيء من الفناء الخلفي إلى أمام المنزل، واتصل برقم الطوارئ 911.
وقال "ديفيت": إن هذا الشيء أصاب جزءًا من المنزل، وألحق أضرارًا بالسقف وأنبوب التصريف وحاجز النافذة.
بعد الحادث، قالت شركة يونايتد إيرلاينز إنها اتصلت على الفور بإدارة الطيران الفيدرالية وتم فتح تحقيق لفهم ما حدث وكيف سقطت مزلقة إخلاء.
وقالت إدارة الطيران الفيدرالية في بيان إنها تحقق في الأمر.