البروتين الحيواني أم النباتي.. أيهما أفضل للتحكم بالوزن؟

وضربت مثلًا: "يحتوي كوب من الفاصوليا السوداء على حوالى 42 غرامًا من البروتين وحوالى 30 غرامًا من الألياف، بينما تحتوي نصف شريحة (فيليه) من السمك أصفر الذيل (دردمان) على حوالى 43 غرامًا من البروتين دون أي نسبة من الألياف".