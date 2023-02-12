بقي صامدًا متحديًا الزلزال وسط الأنقاض.. ما قصة المبنى التركي المثير للجدل؟

المبنى التابع لغرفة المهندسين المدنيين في تركيا ضربه الزلزال بقوة 7.8 على مقياس ريختر، إلا أنه لم يتأثر نهائيًا بالزلزال في حين ظهرت الآثار التدميرية للكارثة الطبيعية على المباني المجاورة، فمنهم من سقط، ومنهم من أحدثت فيه شقوق غائرة، ومنهم من ينتظر السقوط والتداعي.